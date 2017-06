Gabigol, il papà: "Vuole solo rimanere all'Inter"

Un acquisto economicamente pesante, una presentazione in grande stile e poi una stagione difficile con il solo gol segnato al Bologna: è chiaro che Gabigol sogni un 2017/18 diverso ma sarà comunque all'Inter. L'attaccante brasiliano vuole rimanere in nerazzurro ed è un concetto che il padre Valdemir ha ribadito al nostro Andersinho Marques: "Al momento Gabriel è in vacanza in Brasile per godersi del tempo libero con famiglia e amici e per ricaricarsi per la nuova stagione. Conosce il suo potenziale, ha sempre affrontato le sfide e questa volta non sarà diverso. L'intenzione di mio figlio è di rimanere all'Inter e rendere felici i tifosi. Forza Inter sempre!".



Nettamente smentita, quindi, l'indiscrezione di Cadena Ser, che parlava di un accordo con il Las Palmas: "Con tutto il rispetto per il club spagnolo, non abbiamo mai avuto contatti con loro né richieste di prestito. Quindi queste sono solo invenzioni di mercato". La squadra di Boateng ha grandi piani per il futuro e sogna anche il riscatto di Jesé dal Psg e l'acquisto di Vitolo dal Siviglia. Inoltre potrebbe ritrovarsi un allenatore italiano, visto che l'ex Palermo De Zerbi è in lizza per la panchina dopo l'addio di Quique Setién.