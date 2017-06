Furia Sarri: "Ci hanno negato due rigori, il club intervenga"

Maurizio Sarri pareggia a Genova, perde la vetta della classifica e anche la testa per due rigori a suo parere netti non assegnati agli azzurri. Il tecnico dei partenopei è duro ai microfoni di Premium Sport nel dopo-partita: “E’ stata una gara godibile con qualche errore che ci ha penalizzato. Mi dispiace dirlo perché sembro un allenatore che si lamenta, dovrebbe intervenire la mia società perché ci sono stati tre episodi abbastanza eloquenti - ha detto Sarri - Nel calcio sbagliano tutti, la differenza è che quando gli allenatori sbagliano vanno a casa. C’erano due rigori per noi, poi ci doveva essere anche un’espulsione per un fallo da ultimo uomo e ci hanno dato il vantaggio. Era una chiara occasione da gol. Poi c’è stato l’episodio di Milik. Chiederò al presidente di intervenire, poi i modi li deciderà lui.”