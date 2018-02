Furia Roma con Bruno Peres: ipotesi cessione in Russia o Brasile

L'avventura di Bruno Peres alla Roma rischia di finire in anticipo. Il club capitolino è furioso per l'incidente che ha visto protagonista il laterale, schiantatosi con la sua auto all'alba di lunedì dopo aver esagerato con l'alcol. La società ha punito il 27enne facendolo allenare da solo a Trigoria e decidendo di non convocarlo per la gara con il Benevento in programma domenica. Inoltre, come era avvenuto con Nainggolan, il brasiliano riceverà il massimo della multa possibile, ovvero il 30% dello stipendio lordo.



Ma non è finita qui. Secondo la Gazzetta dello Sport la Roma starebbe anche pensando di cedere il giocatore che già a gennaio era sul piede di partenza. In particolare l'ex Torino potrebbe traferirsi in Russia o in Brasile, Paesi nei quali il mercato è ancora aperto. Non sarebbe da escludere l'ipotesi di un prestito secco.