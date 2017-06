Furia Fiorentina sugli arbitri: "Basta, siamo stufi degli errori"

La Fiorentina alza la voce contro gli arbitri. Il presidente operativo Mario Cognigni esprime tutto il suo disappunto per quanto avvenuto contro l'Empoli: "Le nostre reti al 90' sono state tutte regolari, il rigore dell'Empoli lascia invece qualche perplessità. La stampa è stata unanime nel definire l'arbitraggio del derby disastroso. Errori tanto evidenti da sembrare persino strano che un team arbitrale possa commetterli".



Il dirigente viola, riferisce la Gazzetta dello Sport, va oltre nella sua analisi: "Da anni ogni volta che la Fiorentina arriva nel rush finale a lottare per un traguardo c'è sempre qualche episodio clamoroso che ci frena. E di questo siamo stufi. Abbiamo sempre reagito in maniera corretta, ma la compostezza non rende meno gravi gli errori che ci penalizzano. Il rigore negato alla Fiorentina, il rigore assurdo fischiato contro, l'espulsione di Kalinic che ci priva del nostro centravanti in un momento cruciale. Francamente è troppo. Non sto diecendo che c'è un complotto. Non voglio pensarlo. Ma non si può sempre tacere".



Per evitare il ripetersi di episodi la ricetta è chiara: "Servono nuove politiche e nuove tecnologie: vogliamo un calcio paritario per grandi, medeie e piccole. Siamo favorevoli alle tecnologie per garantire uno svolgimento del campionato limpido e specchiato".