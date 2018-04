Funerali Astori, Badelj: "Sei luce per tutti noi"

Ha parlato Milan Badelj, in rappresentanza di tutta la Fiorentina. Lo ha fatto con la voce rotta e le lacrime agli occhi commuovendo la città intera. Il suo messaggio letto nella Basilica di Santa Croce ai funerali di Davide Astori è davvero toccante. Eccone alcuni stralci



"Sei il fratello o il figlio che tutti avrebbero voluto avere. I tuoi genitori non hanno sbagliato nulla con te, neanche una virgola. Tu non sei come gli altri, tu sei il calcio, quello vero, quello puro dei bambini. Non sapevi parlare le lingue, però ti facevi capire da tutti perché parlavi con il cuore E questo è un doni di pochi eletti. Il nostro pensiero va a tua mamma e tuo papà, ai tuoi fratelli, a Francesca e alla Principessa Vichy".



"Sei stato un uomo con la U maiuscola e noi dovremo dirlo a lei e a chi ha non ha avuto la fortuna di conoscerti. Al mattino, quando arrivavi nella stanza della fisioterapia, eri sempre tu ad accendere la luce. Tu sei questo per tutti noi: luce".