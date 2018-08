Frosinone, chiesto il "daspo" elettronico

La stagione del Frosinone non è cominciata alla grande: il 4-0 subito dai ciociari a Bergamo alla prima giornata contro l'Atalanta li relaga già all'ultimo posto in classifica. Ma a preoccupare il club non è il risultato, anche perché siamo appena all'inizio e lo scoppiettante mercato potrebbe avere i frutti sperati con il passare del tempo.

Il grido d'allarme lanciato dal Frosinone è di tutt'altra natura: "Sui social del Frosinone Calcio - si legge nella nota - ognuno ha sempre potuto esprime il proprio parare con estreme libertà. Accettiamo critiche, consigli e sfottò, purché questi restino tali. A questo punto siamo costretti a dire basta! Basta a chi tenta in ogni modo di infangare il nome della società, con una rabbia inaudita, senza alcun rispetto. Basta con attacchi alla nostra terra, alla nostra gente e ai nostri calciatori. Il Frosinone informa che tutti i commenti ingiuriosi presenti sui nostri canali social sono stati inviati alle autorità giudiziarie, le quali stanno provvedendo al riconoscimento degli utenti ritenuti responsabili con conseguente possibilità di avvalersi del".Il riferimento va con ogni probabilità alle offese ricevute dai tifosi del Palermo per tutta l'estate, dopo il rocambolesco esito della finale playoff della passata stagione.