Frase razzista, Lulic rischia di essere squalificato per 10 giornate

I fatti accaduti in occasione del derby di domenica pomeriggio tra Lazio e Roma, prima, durante e dopo la partita, sono all'attenzione della Procura federale della Figc, guidata dall'ex Prefetto Giuseppe Pecoraro. E' questa la posizione che trapela dalla Federcalcio all'indomani di una sfida che ha vissuto momenti di grande tensione, proseguita poi negli spogliatoi con la frase a sfondo razzista del laziale Lulic ("Rudiger due anni fa a Stoccarda vendeva calzini e cinture, ora fa il fenomeno").



"Gli ispettori della Procura - emerge ancora in via Allegri - erano regolarmente al lavoro ieri a bordo campo". Tutto questo, considerando che alcuni degli episodi contestati saranno ovviamente oggetto delle decisioni del giudice sportivo di Serie A: Lulic rischia in particolare una lunga squalifica, fino a 10 giornate. Nel 2014 Alberto Grassi fu infatti fermato per 10 turni dopo aver dato del vu cumprà a un avversario nel corso della sfida Primavera tra Atalanta e Verona. Il precedente non è dunque beneaugurante. La Lazio incrocia le dita.



MALAGO': "FRASI DI LULIC DA BIASIMARE MA LA LAZIO HA PRESO POSIZIONE"

Le frasi di Lulic all'indirizzo di Rudiger sono "da biasimare, inaccettabili", ma "non credo ci sia bisogno di un giudizio del presidente del Coni, mi sembra che sia stato unanime e anche la società Lazio ha subito esternato una presa di posizione molto chiara". E' questa la posizione di Giovanni Malagò sul 'caso Lulic'. Malagò ha quindi fatto i complimenti a Daniele De Rossi per aver stemperato a fine gara le dichiarazioni del bosniaco ("Brutte, ma dopo certe partite a caldo puoi dire cose di cui poi ti penti"), e ha spiegato: "Già la scorsa settimana avevo sentito dire a De Rossi cose di molto buonsenso e quando ieri a caldo gli hanno chiesto una opinione è stato saggio, maturo, equilibrato. Non ha giustificato, ma ha raccontato stati d'animo e aspetti dovuti alla provocazione. Sono cose comunque da criticare, biasimare, inaccettabili, ma penso che gli stessi tifosi della Lazio, se sentono cosa ha detto De Rossi lo apprezzeranno".