Football Leader, premi anche per Quagliarella, Gomez e Sassuolo

Parterre de roi di premiati per Football Leader 2017: dopo quelli per Sacchi, Zanetti, Cavani, Simone Inzaghi, Chiesa e Venditti altri tre i riconoscimenti assegnati. Fabio Quagliarella ha vinto il premio speciale "Dino Celentano", Alejandro "Papu" Gomez il "Leader in campo" e la società US Sassuolo il premio "Fair Play".



Questa la motivazione del riconoscimento per l'attaccante della Sampdoria: "A Fabio Quagliarella, per aver rappresentato Napoli e la Campania con classe, dignità, spirito di sacrificio e talento, coniugando l'innato fiuto del gol con un notevole spessore umano dimostrato anche nel contegno e nell'estrema professionalità con cui ha affrontato e superato la recente e dolorosa spiacevole vicenda di stalking".



L'attaccante dell'Atalanta "Papu" Gomez è stato il "Leader in campo" per gli allenatori iscritti all'AIAC per essersi distinto in campo "come riferimento e trascinatore dei compagni dell'Atalanta, grazie alla classe, alla tecnica e ai gol ma anche per capacità di aggregazione nello spogliatoio in quanto esempio da seguire sia in campo che fuori. Un vero "allenatore in campo" e il simbolo della Dea, capace di esaltarne l'attaccamento ai colori sociali".



Infine l'Unione Sportiva Sassuolo è stata la più votata dagli allenatori nella categoria "Fair Play" per essersi particolarmente distinta, nel corso della stagione 2016-2017, per la correttezza e la lealtà sportiva dei comportamenti di tutti i tesserati. Il Sassuolo ha inoltre promosso i valori più alti dello sport attraverso diverse iniziative sociali. Quagliarella, Gomez e il club neroverde riceveranno il riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione fissata il prossimo 6 giugno a Napoli