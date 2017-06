Florenzi, prima corsa dopo l'infortunio: la Roma sorride

In un momento non semplice tra la sconfitta con la Juve e i dubbi di Spalletti sul suo futuro, la Roma può sorridere per Alessandro Florenzi. L'esterno giallorosso, a poco meno di due mesi dall'infortunio al ginocchio sinistro rimediato al Mapei Stadium nel corso della sfida con il Sassuolo lo scorso 26 ottobre, è tornato a correre per la prima volta nella giornata di lunedì.



Come riferisce il sito ufficiale capitolino, Florenzi si è allenato individualmente, prima in palestra, poi in campo, "dove è tornato ad eseguire una corsa lineare". Una buona notizia anche perchè l'assenza del giocatore si sta facendo sentire non poco sulla fascia destra della Roma, come si è visto anche lo scorso sabato allo Stadium.