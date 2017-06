Florenzi, intervento riuscito: di nuovo in campo tra 100 giorni

E' durato poco più di un'ora, a Villa Stuart, l'Intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Alessandro Florenzi. Operazione perfettamente riuscita quella effettuata dall'equipe del "mago delle ginocchia", il professor Pierpaolo Mariani. L'obiettivo del terzino giallorosso è quello di tornare in campo entro 100 giorni, come lui stesso ha stabilito in una sorta di countdown iniziato via social dalla stanza di ospedale. La data da segnare in rosso sul calendario è quella de 5 febbraio, giorno di Roma-Fiorentina.