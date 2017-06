Florenzi dimesso dall'ospedale: "Torno tra 100 giorni? Vediamo"

"Mi sento bene, piano piano ritornerò. Se ce la farò in 100 giorni? Non lo so, vediamo". Così Alessandro Florenzi all'uscita da Villa Stuart dove venerdì scorso è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto nella gara col Sassuolo. "Spalletti ha detto che sono insostituibile per la Roma? Ma no ci sono tanti altri giocatori bravi, tranquilli" ha aggiunto l'esterno giallorosso prima di lasciare la clinica romana.