Firenze, Batistuta cittadino onorario: "La Roma? Solo una scappatella"

Gabriel Omar Batistuta e Firenze, una storia d'amore che non finirà mai. In una cerimonia a Palazzo Vecchio, l'ex centravanti argentino ha infatti ricevuto, per mano del sindaco Nardella, la cittadinanza onoraria da quella Firenze che tanto ha fatto sognare per nove anni (dal 1991 al 2000) quando indossava la maglia viola.

"Batistuta è un grande campione che ha sempre manifestato gratitudine e amore per Firenze - le parole del sindaco - Tre dei suoi quattro figli sono nati qui e, nonostante l'Argentina sia molto lontana, spesso torna in città. E' un ambasciatore dell'immagine e della cultura di Firenze - ha proseguito Nardella - una persona che ha legato a questa città la sua vita. Come Batistuta non ha mai dimenticato Firenze noi non abbiamo dimenticato lui".

Batistuta, con 152 reti il miglior marcatore della storia della Fiorentina, non ha nascosto la sua emozione e non è riuscito a trattenere le lacrime: "Ringrazio tutti per questo riconoscimento, il mio legame con Firenze è fortissimo. Ringrazio anche Antognoni che mi ha insegnato a vivere in questa città e che mi ha insegnato cosa vuol dire la Fiorentina. La Roma? E' stata solo una scappatella, la Fiorentina l'ho sempre vista come la mia fidanzata. Sono stato malissimo quando sono andato alla Roma perchè sapevo di aver deluso la gente di Firenze. Questa è la migliore città al mondo e la amo a tal punto che lo dico ovunque vada".

L'ex bomber argentino, una coppa Italia e una Supercoppa italiana in maglia viola, ha poi aperto ad un ritorno alla Fiorentina: "Amo il club e ho sempre sentito Firenze come casa mia. Se la Fiorentina mi vuole sa dove cercarmi".

Il sindaco Nardella: "Per noi sei sempre stato un concittadino"