Fiorentina, Zarate: "Non siamo contenti dei punti che abbiamo"

Terminata la sosta, la Fiorentina affronterà l'Atalanta domenica alle 12:30 e Mauro Zarate si candida per una maglia da titolare. L'attaccante argentino è stato intervistato in esclusiva da Premium Sport:"Mi sento bene, sono già due settimane che mi sto allenando al massimo, sto facendo doppie sedute per trovare la miglior condizione per poter aiutare la squadra. La squadra fa fatica a segnare? Ci sono vari motivi per spiegare questo problema, c’è sempre un po' di sfortuna e poi le squadre adesso difendono in modo diverso quando affrontano la Fiorentina".



L'ex Inter e Lazio fa poi un bilancio sulle prime sette giornate di campionato: "Non siamo contenti dei punti che abbiamo, dobbiamo giocare ancora una partita, ma non siamo molto soddisfatti finora. La Fiorentina deve puntare a fare più punti possibili, adesso dobbiamo pensare solo a battere l’Atalanta per risalire la classifica. Le richieste di Sousa? In ogni partita lui ci chiede cose diverse, anche a seconda degli avversari. Noi dobbiamo accettare quello che ci dice e cercare di farlo il meglio possibile".