Fiorentina, Vitor Hugo: "Vediamo e sentiamo ovunque Astori"

Non sono bastati oltre venti giorni, nel mondo Fiorentina il ricordo di Davide Astori è ancora vivo e presente in ogni istante, ogni momento, ogni allenamento. "Ci sarà sempre, lo vediamo e lo sentiamo ovunque: negli spogliatoio, in campo, nella sala della mensa..." racconta Vitor Hugo, autore del primo gol viola dopo la scomparsa del suo capitano ("Voleva essere un omaggio all'uomo").



Il difensore brasiliano, di fatto, ha raccolto l'eredità tattica di Astori: "Essendo un mancino, abituato ad agire sul centro sinistra della difesa, è stato il mio specchio per tutti questi mesi. Da quando sono arrivato in Italia lui è stato il mio modello, il punto di riferimento totale" le parole al Corriere dello Sport.



La Fiorentina ha dedicato il centro sportivo ad Astori: "È bellissimo, qui dentro tutto parla di lui. Il suo armadietto è lì, come il suo posto in mensa. Quando ci siamo messi di fronte al video per studiare l’avversario era vuota anche la sedia dove di solito stava lui. Penso a Davide in ogni momento, Davide è dentro me".