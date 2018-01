Fiorentina, un'ora negli spogliatoi. E i tifosi contestano

Il coro si è sentito anche altre volte: "Chi non salta Della Valle è". Vedere centinaia di tifosi all'esterno dello stadio Franchi, invece, è un'immagine inedita in questa stagione. Il crollo col Verona ha fatto infuriare i tifosi della Fiorentina: il momento era delicato già prima del match, perdere 4-1 contro la penultima in classifica, a sua volta reduce da un tonfo incredibile col Crotone, non è andato giù ai sostenitori viola, anche per la prestazione oggettivamente insufficiente di molti giocatori, non solo Thereau e Benassi, sostituiti all'intervallo.



La Fiorentina ha vinto due sole volte negli ultimi tre mesi (contro Sassuolo e Cagliari), poi ha collezionato una serie di pareggi che l'hanno fatta scivolare all'undicesimo posto, sempre più distante dalla zona Europa League. E dopo la sosta è crollata con le sconfitte contro Sampdoria e Verona. Più che l'allenatore Pioli, sotto accusa finisce la dirigenza: i tifosi hanno chiesto un confronto e - come riportano alcuni siti locali - sono riusciti a parlare soltanto con Gino Salica.



Pioli, invece, ha avuto un summit di un'ora dopo la partita con Corvino e la squadra. "Chiedere scusa non servirebbe per migliorare la situazione. L'ambiente sta vivendo un momento difficile, ma era già evidente: noi dobbiamo appoggiarci al lavoro. Sembra che i nostri sforzi di sei mesi siano stati gettati via, ma non è così. Abbiamo fatto troppo male perdendo nettamente - ha spiegato il tecnico -. Senza avere lo spirito che ci ha contraddistinto. Lo stop fa male, dobbiamo dare risposte".