Fiorentina-Udinese, lite Corvino-Felipe: "Non sta bene..."

L'avvicinamento a Fiorentina-Udinese è incendiato dalle parole di fuoco volate a mezzo stampa tra Felipe, ex difensore viola oggi in Friuli, e Pantaleo Corvino, d.s. dei toscani. "Sogno un gol dell’ex alla Fiorentina - ha detto il brasiliano al Messaggero Veneto -, specialmente adesso che è tornato Corvino. Nel 2010 lasciai l’Udinese per andare a Firenze perché Prandelli mi voleva fortemente. Dopo una stagione tormentata per il grave infortunio alla caviglia stavo bene ma non giocavo. All’epoca la Fiorentina era una delle primissime squadre in Italia, era in Champions. Io avevo rinnovato da poco il contratto con l’Udinese, dissi che doveva decidere il club, mi dissero che ero fondamentale e che c’era Domizzi in uscita, e invece…Prandelli mi cercava e andai a Firenze per quello, il guaio fu che c’era Corvino: i rapporti tra di noi non erano buoni ma quando se ne andò il mister iniziò la lotta tra di noi e ora sogno di fare il gol dell’ex".



Corvino ha replicato così: "A leggere le dichiarazioni di Felipe mi viene da pensare che l’ho lasciato che non stava bene… e adesso continua a non star bene. ­Non riusciva a giocare con nessun tecnico, neppure con quel Prandelli che lo aveva voluto tanto. E di sicuro non ero io a fare le formazioni. Io lo avevo ceduto al Bologna nella trattativa per Gaston Ramirez, ma poi sfumò per un suo rifiuto, lui che non giocava quasi mai...".