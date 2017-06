Fiorentina, striscioni dei tifosi contro Paulo Sousa: "Ipocrita, dimettiti"

Aria di contestazione in casa Fiorentina. "Sousa non ti senti ipocrita? Allora dimettiti gobbo di m....". Questo il testo di uno dei due striscioni esposti sui cancelli dello stadio Franchi e subito rimossi anche per il passaggio della Maratona di Firenze. L'altro striscione, firmato 'Curva Fiesole anni '70' recitava "Noi sogniamo e creiamo pressione, tu Sousa crei depressione''.



Il clima dunque dentro ma anche attorno alla squadra viola si sta ulteriormente infiammando dopo le ultime dichiarazioni del tecnico portoghese su Bernardeschi e sul suo futuro in club più ambiziosi di quello viola che non sono piaciute ai Della Valle e all'intera dirigenza (ma al momento ogni decisione sulla sua posizione è stata congelata). Intanto anche una fetta di tifosi ha iniziato a prendere le distanze dall'allenatore lusitano atteso lunedì sera da una trasferta delicata a San Siro con l'Inter.

CORVINO: "STIAMO UNITI, FIDUCIA IN SOUSA"

Nella conferenza pre-Inter, il dg Corvino si è presentato al fianco di Sousa: ''Vogliamo evitare che certe situazioni creino divisione e confusione. Vengo di rado in sala stampa, stavolta l'ho fatto perché per centrare i nostri obiettivi dobbiamo restare uniti. Sousa ha massima fiducia e stima da parte della società. Le voci su altri allenatori sono infondate''.