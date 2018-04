Fiorentina-Spal, coro della Fiesole all'arbitro: "Insensibile"

Passare da "cornuto" a "insensibile", chissà, magari è un passo avanti. Una volta c'era un solo modo di prendersela con l'arbitro e sul tema sono stati girati anche diversi film. Dalla Fiesole, la curva della Fiorentina, è partito il nuovo coro che prende evidentemente spunto dalle parole di Buffon nell'infuocato post-partita di Real Madrid-Juve.



Così, quando Orsato ha giudicato da rigore il contatto tra Vitor Hugo e Felipe al 9' del primo tempo, i tifosi viola hanno fatto passare circa un minuto, poi sono partiti: "Insensibile, insensibile, insensibile, insensibile!". Lo stadio ha applaudito, del resto la rivalità tra Juve e Fiorentina resta intatta e finché ci si ferma allo sfottò e all'ironia va anche più che bene. Soprattutto, come in questo caso, se poi interviene il Var e l'arbitro, rivedendo le immagini, cancella il rigore. Quello che Oliver al Bernabeu non ha fatto (e non avrebbe comunque potuto fare...).