Fiorentina, Sousa: "Gruppo straordinario. Il mio futuro? Dipende dal presente"

Paulo Sousa parla ai microfoni di Premium Sport dopo il successo della Fiorentina sull'Udinese: "Sono soddisfatto, questo è un gruppo straordinario che ha sempre il giusto atteggiamento. Onora sempre la maglia, anche se a volte ci sono partite, come a Roma, in cui a volte si molla qualcosa a livello mentale. Ma sono partite che nell’arco di una stagione capitano. Stiamo lavorando sulla continuità di rendimento, ma dobbiamo continuare a crescere, possiamo farlo. Soprattutto sull’aspetto caratteriale: dobbiamo essere una squadra coraggiosa dal primo minuto all’ultimo. Questo è l’unico modo per evidenziare le qualità che abbiamo".



Il tecnico analizza poi alcuni aspetti tattici prima di soffermarsi sui singoli: "Contro l’Udinese abbiamo fatto una partita seria: gli avversari sono forti fisicamente e stavano attenti a coprire le nostre verticalizzazioni. C’era bisogno di maturità da parte nostra e grande gestione dei momenti. Saponara? È appena arrivato e viene da una lesione: gli manca ancora qualcosa a livello fisico, ma ha palleggio e buone capacità di inserimento. Sicuramente da qui alla fine ci sarà molto utile. Kalinic? Difficile trovare, in questo mondo, un giocatore con la sua qualità, specialmente umana: siamo molto contenti che sia rimasto e ce lo godiamo al massimo".



Il futuro resta però incerto per il portoghese: "Dipende dal presente, come ho fatto in tutta la mia carriera. Ho una passione tremenda per il calcio e voglio allenare questa squadra a crescere e vincere. Eventuali opportunità le valuteremo solo più avanti. Il prossimo impegno col Milan? Mi aspetto il meglio dai miei ragazzi, hanno le capacità di competere con le squadre più attrezzate, lo abbiamo già dimostrato in passato".