Fiorentina, Sousa: "Dobbiamo essere più concreti, Kalinic in dubbio"

"Sappiamo che quando non si vincono le partite si finisce per essere criticati, dobbiamo dunque essere più concreti e giocare sempre al meglio". Lo ha detto Paulo Sousa nella conferenza della vigilia della trasferta di Pescara, recupero della gara saltata l'8 gennaio per neve. "I nostri avversari stanno soffrendo la classifica ma stanno anche proponendo un buon calcio - ha aggiunto il tecnico viola -. Quindi non sarà facile, ma cerchiamo sempre di essere competitivi".

L'allenatore portoghese deve fare i conti con le assenze di Bernardeschi, Astori (squalificati) e Tatarusanu ("Non si è allenato e credo giocherà Sportiello"), oltre che col dubbio Kalinic: "Ha ancora dolore al ginocchio, vediamo" ha detto Sousa. "Chiesa ha una distorsione, non ha avuto gonfiore e credo sia solo una questione di dolore", ha aggiunto prima di dare il benvenuto a Saponara: "E' un giocatore intelligente, sa giocare sia da esterno che al centro. stiamo cercando di integrarlo e spero possa aiutarci il più presto possibile".

Intanto, sul fronte mercato, la Fiorentina ha preso il giovane attaccante Nzola, classe '96, che resterà però a Parma fino al termine della stagione.