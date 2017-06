Fiorentina, Sousa: "A Roma come contro la Juve"

Roma-Fiorentina chiuderà martedì sera alle 20:45 (diretta tv su Premium Sport HD) la 23.ma giornata di Serie A. Alla vigilia della difficile trasferta all'Olimpico Paulo Sousa annuncia che non avrà a disposizione Kalinic e Saponara (Tatarusanui e Rodriguez sono invece recuperati), e indica ai suoi giocatori la strada da seguire: "Andremo a Roma per provare a vincere, sapendo che abbiamo davanti un avversario di primissimo livello. Mutuare la partita con la Juve? Sono situazioni e avversari diversi, la Roma ci creerà una complessità diversa dalla Juve. Certamente ci vorrà la stessa intensità di prestazione".



Il tecnico portoghese vuole dare continuità dopo il successo ottenuto in extremis all'Adriatico: "Il nostro atteggiamento a Pescara non è stato il migliore, ma dipendeva anche da loro molto bassi. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto 35 cross, battuto 14 calci d'angolo e così via. Sarà una partita differente con la Roma. Loro hanno giocatori di qualità a livello tecnico e tattico. Hanno cambiato modulo e struttura dall'andata ma siamo in grado di difendere bene".



Non mancano parole di stima nei confronti di Spalletti e Totti: "Sono felice di essere in Italia perchè i colleghi ti studiano tanto e ti danno la possibilità di crescere. Vedendo la Roma e non solo che cerca di prendere qualcosa di quello che abbiamo proposto noi è un orgoglio per me. Totti è una favola del calcio e la parte migliore è giocare e deve farlo finché si sente. Lui ha molto da dare come giocatore ma anche all'interno della società".