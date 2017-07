Fiorentina smantellata, Pioli preoccupato. Ed è assalto anche a Chiesa

L’annuncio del disimpegno dei fratelli Della Valle e l'ufficializzazione della messa in vendita della Fiorentina hanno frastornato e trasformato Firenze: prima era una città inquieta, adesso è una polveriera. La battaglia a colpa di striscioni e di mancati abbonamenti non intacca la missione di Corvino, cedere tutti i prezzi pregiati, azzerare il passato e ripartire con un nuovo ciclo, ma preoccupa un bel po’ Stefano Pioli che era stato sì avvisato della rivoluzione, ma che è rimasto completamente spiazzato dalla mossa della proprietà. In città si è scatenata intanto la ridda di voci su cordate più o meno fantasiose, mentre il supertifoso Piero Pelù lancia l’idea suggestiva, ma impraticabile dell’azionariato popolare.



Via Borja Valero con gli stracci che volano e una bandiera che viene ammainata, via Kalinic, ma solo alle condizioni della Fiorentina, via Bernardeschi, destinato all’odiata Juventus, adesso rischia l’assedio anche l’ultimo gioiello, Federico Chiesa, presente e futuro della maglia viola. Il 19 enne esterno offensivo figlio d’arte è entrato pesantemente nel mirino del Napoli per la sua forza, per la sua velocità, per quel talento mostrato strepitosamente nella sua prima stagione da professionista. Il prezzo? La base minima per l’asta è 35 milioni, ma non sarà facile strapparlo alla Fiorentina, perché Federico, oltre che il nuovo idolo dei tifosi rappresenta l’ultimo refolo di progettualità per una società nella bufera da settimane.

Cristiano Puccetti