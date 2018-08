Fiorentina, Simeone: "CR7 non era un fenomeno, lo è diventato"

Per capire chi è Cristiano Ronaldo, basta ascoltare Giovanni Simeone: "Il punto di partenza è che comanda la testa - ha spiegato l'attaccante della Fiorentina a La Gazzetta dello Sport -. Nel mio caso, anche sui piedi. Non sono nato campione. Ma grazie alla mia mentalità mi sono lasciato alle spalle calciatori potenzialmente più forti. È arrivato in Italia l’esempio massimo della mia filosofia: Cristiano Ronaldo. Lui non è nato fenomeno ma lo è diventato con il lavoro e la volontà. CR7 è un modello da imitare.



"L’importante è non imboccare strade sbagliate, come pensare di essere già arrivato. L’umiltà è la mia miglior alleata, ancora non ho fatto niente in carriera. Non è vero che il calciatore che viene da una famiglia povera ha più fame rispetto a uno nato da genitori ricchi. Io ho la “garra” giusta eppure i miei sono benestanti. La fame è qualcosa che deve venirti dal cuore".



"Mio padre è stato prezioso ma anche una figura ingombrante. Se sono entrato nei ragazzi del River è stato perché mi chiamavo Simeone. All’inizio tutti mi guardavano con sospetto. Era come se camminassi con l’ombra di mio padre accanto. È stata dura, credetemi. Io allenato da mio padre? Intanto ha preso Kalinic. Ho girato a mio padre quello che pensano di Nikola i giocatori della Fiorentina che ci hanno lavorato insieme. A Kalinic dico che per vivere bene nell’Atletico". bisogna sacrificarsi".