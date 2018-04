Fiorentina, Simeone: "Astori sempre con noi, i video di mio papà mi caricano"

Giovanni Simeone, protagonista indiscusso della vittoria sul Napoli, in un'intervista al Times torna a parlare di Davide Astori, scomparso tragicamente lo scorso 4 marzo. "Credo che sia ancora qui con noi. Quando stiamo per scendere in campo noi sentiamo la sua presenza. Ci ha dato forza, energia: il momento del suo addio è stato tra i più duri della mia vita" racconta l'attaccante argentino, autore di una tripletta agli azzurri di Sarri.



La punta 22enne quindi svela un 'segreto': "Quando voglio caricarmi mi guardo i video di mio padre (Diego Pablo, ex giocatore e attuale allenatore dell'Atletico Madrid ndr) e lì vedo tutta la grinta che ci metteva lui".



Oltre al centravanti anche Federico Chiesa è stato protagonista dell'articolo del celebre quotidiano britannico (dal titolo 'I figli delle star sentono la presenza di Astori'): "Fino al momento della scomparsa di Astori eravamo solo una buona squadra di giovani ma senza esperienza. Ora però abbiamo una forza in più dentro di noi, che non saprei come spiegare".



L'ala svolge poi lo sguardo ancora più indietro: "Quando ero più piccolo ero magrolino e giocavo poco, vedevo gli altri farlo al posto mio. Mio padre mi diceva che l'allenamento era la mia partita. Quando mi buttarono fuori contro il Pescara non mi parlò per tre giorni ma quando segnai il mio primo gol al Qarabag ruppe il telefono per la gioia".