Fiorentina, Saponara saluta: "Ho tradito le attese, mi spiace"

Nessun rancore, anzi. Laha cedutol'ultimo giorno di mercato e il trequartista, passato alla Sampdoria, saluta così la sua ex squadra: "che ci eravamo prefissati, non ho fornito sul campo le prestazioni per le quali la società aveva investito su di me e questo mi rende molto triste, in quanto lascio alle spalle molta amarezza e delusione per non aver colto a dovere questa grande opportunità".Una straordinaria ammissione di colpa, se così possiamo chiamarlo: "Nonostante ciò, u, me compreso, creando involontariamente un legame forte tra noi giocatori e la realtà circostante (il riferimento è alla scomparsa di Astori, n,d,r). Indissolubile, per quanto mi riguarda. Questa città mi ha insegnato tanto, mi ha reso un ometto, ma in particolare mi ha regalato qualcosa di tanto raro quanto prezioso: il riconoscimento di ciò che sono veramente, con tutti i miei pregi e tutti i miei difetti". Seguono i ringraziamenti e si chiude con l'hashtag #siammatti. Matti sì, ma anche veri uomini, altro che ometti.