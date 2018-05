Fiorentina, Saponara ringrazia Astori: "Nessun'impresa, quante emozioni"

Commentare un messaggio scritto col cuore non aggiunge nulla al messaggio stesso. Le parole giuste le ha scelte tutte Riccardo Saponara, trequartista della Fiorentina: ecco il suo post su Instagram con riferimenti continui a Davide Astori, il capitano viola scomparso il 4 marzo a Udine.

"È finita. Vano è stato il tentativo di aggrapparci al treno europeo, non sono stati sufficientiche ha colpito ciascuno di noi. Probabilmente il nostro ottavo posto finirà nel "dimenticatoio", nessuna impresa è stata effettuata,Nonostante ciò, credo di poter ammettere che sia stata la stagione più difficile ma più incredibile della mia breve carriera, mai ho vissuto emozioni simili, mai ho constatato una crescita personale tale"., un condottiero, un punto di riferimento, una guida. Al tempo stesso ci ha insegnato a non avere paura: di soffrire, di piangere, di palesare insicurezze e paure, di condividere le nostre emozioni senza filtri, di credere che essere uomini non significa essere invincibili supereroi. Tutto ciò ci ha cresciuto, ci ha fortificato, ci ha unito"."Andiamo a casa senza traguardi, ma con la fierezza e l'orgoglio di aver lottato, come una squadra vera, fino alla fine per un ideale, per un obiettivo comune, per qualcosa di superiore, mettendo in un angolo egoismi o glorificazioni personali. Citando una frase letta ultimamente: 'Le storie che rimangono dentro non sono quelle dal lieto finale, ma quelle che fanno emozionare'.".