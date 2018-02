Fiorentina, Salica: "Inaccettabili le proteste della Juventus"

Dopo l'amarezza mostrata da Pioli nel post-match di Fiorentina-Juventus, la società viola non ha più fatto riferimento agli episodi arbitrali della partita del Franchi e c'è anche un perché: "Abbiamo dibattuto a lungo su cosa fare, poteva farci comodo fare la voce grossa e stigmatizzare il comportamento dei giocatori bianconeri verso Guida in occasione del rigore che ci ha tolto la VAR ma abbiamo deciso di seguire un'altra linea" ha spiegato Gino Salica.



Il vicepresidente viola, a Radio Bruno, non rinuncia comunque a criticare la Juventus: "Inaccettabile che soltanto ad alcune squadre sia consentito protestare così, la vedo dura per la credibilità del calcio italiano già minata dalla mancata qualificazione ai Mondiali e da Figc e serie A senza guida".



Ancora Salica: "Tutta l'Italia ha visto quello che è successo. Ci siamo chiesti: perché glielo permettono? In tutte le telefonate che abbiamo fatto in questi giorni tutti ci hanno seguito. Stiamo studiando un'operazione per portare ai livelli giusti quello che è un disagio profondo".