Fiorentina, Rodriguez: "Siamo una grande squadra"

Nuova stagione e nuovo completo per la Fiorentina. In occasione dell'evento di presentazione della terza maglia, caratterizzata da un rosso molto sgargiante, Gonzalo Rodriguez, capitano dei viola, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Premium Sport. Il difensore argentino, dopo aver accusato un problema fisico che lo ha costretto a saltare la sfida col Chievo, si è detto pronto a rientrare nella trasferta contro il Genoa, prima di soffermarsi sugli obiettivi stagionali della squadra di Paulo Sousa.