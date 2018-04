Fiorentina, ritirata la numero 13 anche nelle giovanili

Per onorare la memoria di Davide Astori anche tutte le squadre del settore giovanile della Fiorentina ritireranno la maglia numero 13: lo rende noto la stessa società viola all'indomani della partita con il Benevento, la prima giocata senza il proprio capitano scomparso improvvisamente otto giorni fa. Una partita che resterà impressa nella memoria e nel cuore di tutti i tifosi viola, ma anche in tutto il mondo del calcio.

''L'abbiamo preparata come abbiamo potuto - le parole di German Pezzella ai canali argentini riportate dall'ANSA - Tornare negli spogliatoi e vedere la maglia di Astori appesa è stato un tuffo al cuore così come vivere e vedere quanto accaduto al minuto 13. Non dimenticherò mai quella mattina a Udine, è impossibile da spiegare, Davide non aveva nulla che non andasse, non c'è alcun motivo che possa spiegare quanto è successo''.

Accorato il messaggio lanciato da Diego Falcinelli su Instagram: ''Davide, hai fatto sentire la tua presenza da lassù, hai vegliato su di noi e i tifosi ci hanno protetto e sostenuto quando le forze non c'erano più. Ora non lasciateci mai soli''.

Mentre Gil Dias ha scritto: ''È stata la vittoria più dolorosa della mia vita, stavolta il risultato non contava, Firenze voleva solo un'altra occasione per salutare il suo grande capitano, un uomo speciale, e la nostra squadra voleva assolutamente la vittoria: per fortuna ci siamo riusciti. Grazie amico mio, mio capitano non ti dimenticherò mai''.

In attesa che venga decisa una collocazione (la scelta spetterà innanzitutto alla famiglia di Astori), continua nel frattempo a crescere il 'muro del pianto' sulle cancellate dello stadio Franchi eretto in questi giorni dai tifosi con migliaia di sciarpe, striscioni, messaggi, disegni, foto in ricordo del capitano: ora copre quasi interamente la lunghezza della tribuna.