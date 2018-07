Fiorentina, raduno al centro Astori: la Serie A è già ripartita

La Serie A 2018-19 è ufficialmente ricominciata. Un mese e mezzo prima dell'effettivo fischio di inizio, c'è già chi ha ripreso ad allenarsi: è ii caso della Fiorentina che, dopo aver appreso l'esito della sentenza Uefa sul Milan, ha anticipato la data del raduno, dovendo andare in campo a fine luglio per i preliminari di Europa League.



Si sono visti alla spicciolata i calciatori viola al "centro sportivo Davide Astori", anche perché tutti sono prima passati dalle visite mediche all'ospedale fiorentino di Careggi. Nell fattispecie un gruppo di giocatori composto da Vitor Hugo, Diks, Beloko, Ghidotti, Brancolini, Hristov, Biraghi, Benassi, Laurini, Pezzella, Maxi Olivera, Cristoforo e Venuti ha già svolto le visite mediche finendole per 16). Il resto della squadra le effettuerà domani mattina. Oggi a Careggi era presente anche il nuovo portiere della Fiorentina, il 19enne francese Alban Lafont, che in attesa di firmare il suo contratto col club gigliato ha inviato un saluto ai tifosi viola: "Sono molto felice di essere qui, Forza Viola!"