Fiorentina, Pioli: "Scansarsi? Non sta né in cielo né in terra"

Alla vigilia della sfida con il Napoli, Stefano Pioli ribadisce il massimo impegno della Fiorentina: "Le polemiche sullo scansarsi? C'è poco da dire, quasi tutte le squadre hanno ancora tanto da giocarsi. Noi siamo ancora in corsa per l'Europa League e vogliamo dare il massimo fino alla fine. Sono discorsi che non ci hanno neppure sfiorato e non stanno né in cielo né in terra".



La Viola è attesa da 90' di fuoco: "Sarà una partita difficile, dobbiamo lasciare poco spazio al Napoli anche se gli azzurri hanno troppe soluzioni per immaginarsi una gara dove non corriamo rischi. Abbiamo una sola strada, mettere in campo la migliore prestazione possibile dal punto di vista tecnico e tattico".



"Le nostre motivazioni, così come le loro sono grandi. Il match non sarà deciso dalle motivazioni - aggiunge il tecnico gigliato - abbiamo le qualità per fare bene. Non vogliamo fare la fase difensiva passiva, non vuol dire che andremo a prenderli alti. Se lasciamo i giocatori del Napoli liberi di fare la giocata, i problemi aumenteranno".



Pioli torna quindi sulla sconfitta contro il Sassuolo e annuncia un rientro: "In undici contro undici non avremmo mai perso. Il campo era davvero brutto, non si può vedere in serie A. Dobbiamo cercare di restare in undici, l'ultimo ko non in inferiorità numerica è stato con la Juventus. Badelj sta bene, ha fatto un recupero importante e domani potrà partire titolare".