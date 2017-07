Fiorentina, Pioli: "Kalinic e Bernardeschi non mi avevano detto nulla"

Stefano Pioli ha accettato la sfida più difficile: dopo aver provato a rilanciare l'Inter, finendo l'avventura con un esonero, ripartirà da una Fiorentina che sta attraversando un momento ancora più complicato, tra i Della Valle che hanno voglia di fare un passo indietro e le stelle pronte a dire addio, da Borja Valero (già all'Inter) a Bernardeschi e Kalinic. Ecco le principali dichiarazioni dal ritiro di Moena.



"La filosofia è chiara: si è chiuso un ciclo e un altro si dovrà aprire. A me è stata promessa una squadra competitiva. Sono l’allenatore e vorrei avere subito la squadra a disposizione, ma è chiaro che c’è un mercato da fare. Quelli che arriveranno dovranno essere orgogliosi di vestire la maglia viola, orgogliosi di Firenze”



"Lo scenario era quello di affrontare situazioni individuali in maniera chiara. Abbiamo bisogno di giocatori motivati, soddisfatti e disponibili al 100%, devono essere orgogliosi di vestire questa maglia. Il giorno dopo che ho firmato con la Fiorentina ho parlato al telefono con tutti i giocatori e nessuno mi ha detto che non sarebbe venuto in ritiro o che volevano andare via. Certo, una cosa è parlare al telefono e un’altra è di persona".



"Io allenerò i giocatori che la società mi mette a disposizione. Aspetto Kalinic, che è un giocatore molto forte. Mi piacerebbe allenarlo ma chiaramente voglio capire da lui la situazione. Non credo sia una questione di rimanerci male o meno. Con Bernardeschi ho parlato, gli ho comunicato le idee e le linee giuda. E’ chiaro che mi piacerebbe allenare giocatore importanti come Bernardeschi e Kalinic ma il calcio è anche questo. Io mi rendo conto che l’addio di certi giocatori sia una cosa dura per i tifosi però finisce una cosa e si riparte per farne un’altra perché alla fine la cosa più importante è che la Fiorentina resta".