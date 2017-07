Fiorentina, Pioli: "Inter, io non ho rimpianti. E contro di te..."

Sarà subito Pioli contro Inter. A San Siro, prima giornata di campionato, i nerazzurri troveranno la Fiorentina guidata dal suo ex allenatore. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico viola si è soffermato sulla sfida e sul mercato dei due club. Ecco le principali dichiarazioni.



"L'Inter aveva già una squadra fortissima. E Vecino, tanto per fare un nome, è un gran colpo. Per me vale Matuidi. È un centrocampista totale. Perisic? Io farei di tutto per tenerlo. Non è ancora un top player e a volte in campo è indolente ma può diventare un giocatore che sposta gli equilibri. Icardi? È un ragazzo molto disponibile, un grande professionista e un grande goleador"



"La mia esperienza all'Inter? Cominciamo col dire che non ho rimpianti. Sono stato messo nelle condizioni giuste per lavorare bene. Ho disputato una prima fase incredibilmente positiva e una seconda fase incredibilmente negativa. Penso che sarò accolto con affetto dai tifosi nerazzurri alla prima. Però mi piacerebbe dimostrare il 20 agosto contro di loro che anche la Fiorentina potrà recitare un ruolo importante in campionato. È chiaro che ho una squadra da completare. Ma sono convinto che gli acquisti giusti arriveranno in tempi brevi".