Fiorentina, Pioli: "Faccio fatica senza Davide, mi manca la sua voce"

In una lunga intervista al Corriere Fiorentino Stefano Pioli ricorda i terribili momenti vissuti la mattina del 4 marzo, quelli della scomparsa di Davide Astori. "In ritiro mi sveglio sempre presto e massimo alle 7.30 faccio colazione. Ricordo che mi aveva appena telefonato mia figlia Carlotta. Poi mi hanno chiamato il dottor Pengue e il team manager Marangon: 'Scendi, scendi subito'. Sono arrivato davanti alla stanza numero 118 in pigiama, Sportiello era già lì: 'Mister, Davide se n’è andato'" racconta il tecnico della Fiorentina.



"Ma ancora non avevo compreso fino in fondo la tragedia - prosegue Pioli - poi, aprendo la porta, ho visto Astori lì, fermo nel suo letto. Sembrava che dormisse, non era così" racconta il tecnico della Fiorentina. "Il momento più difficile è stato il giro di tutte le camere per comunicare cos’era successo al resto della squadra: è una cosa che non auguro a nessuno".



Non è stato semplice neppure riprendere gli allenamenti, senza il capitano: "Inizialmente ho temuto per i miei giocatori, in tanti sono giovani e forse non si erano ancora resi conto di quello che era successo. Ho iniziato io a parlare, poi ho chiesto a chi se la sentisse di dire qualcosa: tutti quelli che l’hanno fatto mi hanno detto 'vogliamo portare avanti i valori che ci ha trasmesso Davide, vogliamo farlo per lui'. In quel momento ho capito che avremmo avuto la forza per ricominciare".



A partire dal match con il Benevento: "Ci siamo guardati e ci siamo abbracciati, in silenzio: non c’era bisogno di parole. Eravamo tutti sollevati dopo una settimana che pensavamo fosse impossibile da superare".



La mancanza di Astori continua a farsi sentire, e tanto: "Con Davide c’era simbiosi, faccio fatica a non sentire più la sua voce in campo. È come se avessi perso un punto di riferimento".