Fiorentina, Pioli: "Con il Napoli faremo la nostra partita"

Dopo la vittoria del Napoli allo Stadium la lotta scudetto si è ufficialmente riaperta e ora tutti guardano al calendario che attende gli azzurri e la Juventus. Se i bianconeri sabato se la dovranno vedere con l'Inter a San Siro, la squadra di Sarri il giorno seguente alle 18 farà visita alla Fiorentina.



"Noi arbitri dello scudetto? Giocheremo la nostra partita per finire bene il campionato" assicura Stefano Pioli e d'altra parte la squadra viola è ancora in corsa per un posto in Europa League anche se la sconfitta contro il Sassuolo ha complicato i piani dei gigliati.



Poco prima di entrare all'incontro tra arbitri, allenatori, calciatori e dirigenti della Serie A in corso al Coni, il tecnico si è intrattenuto in un breve colloquio con Simone Inzaghi, con il quale dopo la sfida di mercoledì scorso c'erano stati degli strascichi di polemica sugli episodi arbitrali: "Se mi sono chiarito con Inzaghi? Non ce n'era bisogno".