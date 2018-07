Fiorentina, Pioli: "Al Tas contesto i tempi, non la sentenza"

La Fiorentina esce sconfitta 1-0 dall'amichevole contro il Venezia (a fine match scontri tra un gruppo di ultrà viola e veneziani all'interno del Viola Village che ha costretto l'intervento delle forze dell'ordine) e Stefano Pioli redarguisce la squadra: "Non mi piace perdere neanche contro i miei amici, non mi è piaciuto il nervosismo del primo tempo, meglio il carattere per aver tentato di vincere sino alla fine".



Il tecnico viola torna sulla decisione del Tas che rovinato il sogno di giocare in Europa League: "Contesto la tempistica, non la sentenza. Ci abbiamo sperato ed abbiamo cambiato la programmazione per questo. Sicuramente saremo pronti per l'inizio del campionato".



Infine, sul mercato: "Gerson lo vedo più da mezz'ala che da esterno ma è arrivato dalla Roma con un problema fisico. Manca ancora qualche rinforzo così come qualche cessione, è ancora presto ma per le mie idee manca ancora qualcosa".