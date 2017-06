Fiorentina, Paulo Sousa: "Episodi arbitrali in nostro favore sottovalutati"

Paulo Sousa dopo il match con il Milan parte con l'analisi degli episodi da moviola: "Le decisioni dell’arbitro non le commento mai: dico solo che ci sono stati tanti episodi, anche nell’area del Milan e anche la settimana scorsa con la Roma". Poi il tecnico della Fiorentina affonda il colpo: "Solo che viene data più rilevanza a un episodio come questo di Luiz Adriano nel finale e meno ad altri. Gli episodi ci saranno sempre, nel calcio: dico solo che l’importanza di certe squadre determina la rilevanza degli episodi".



L'analisi del match: "Stiamo cercando di migliorare l’ultimo passaggio, il cross e abbiamo bisogno di portare più giocatori dentro l’area: ci abbiamo provato, dobbiamo continuare su questo percorso perché è il nostro credo. Bernardeschi? Gli stiamo insegnando a guardare sempre la porta avversaria, perché ha le qualità per fare male a chiunque". Infine, su un possibile obiettivo Champions: "Abbiamo le risorse: dobbiamo solo migliorarle e sfruttarle e mantenere lo spirito che si è visto stasera. Possiamo competere contro chiunque”.