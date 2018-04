Fiorentina-Napoli, scritta contro i napoletani a Firenze

Lo scudetto passerà da Inter-Juventus di domani ma anche da Fiorentina-Napoli di domenica, sono attesi circa cinquemila tifosi azzurri al Franchi per spingere la squadra di Maurizio Sarri verso il sogno della vittoria del campionato. Ma la tensione a Firenze è già alta, lo dimostra una vergognosa scritta apparsa su un muro e postata dal gruppo Facebook "Pistoia-Pisa Napoli fans". Che la squadra viola abbia il dovere di non "scansarsi", nonostante la storica rivalità con la Juve, è cosa da ritenersi scontata per i valori dello sport, tutto il resto del concetto è da censurare.