Fiorentina-Napoli, sale la tensione: botta e risposta tra i sindaci

"Nardella può stare sereno, non c'è bisogno di fare appelli, come se i napoletani rappresentassero una specie particolare dalla quale bisogna scansarsi o proteggersi. In tutte le tifoserie del mondo esistono piccole minoranze che nulla hanno a che vedere con il calcio e con il tifo, non mi risulta che questi appelli si facciano ogni volta che c'è una partita. Noi napoletani stiamo dimostrando di essere campioni anche sugli spalti, anche a Torino il comportamento dei napoletani è stato esemplare". Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Napoli, De Magistris, alle frasi pronunciate dal sindaco di Firenze, che aveva fatto un appello alla tifoseria azzurra in vista della delicatissima sfida del Franchi che potrebbe decidere lo scudetto.

Il botta e risposta tra i due primi cittadini è l'ennesima dimostrazione della tensione che circonda questa partita, acuita in maniera esponenziale dalla scritta apparsa nella città toscana questa mattina. La sfida del Franchi porterà tantissimi tifosi azzurri a Firenze e così Nardella li aveva in un certo senso 'avvertiti': "Sono state date indicazioni precise per i tifosi del Napoli - ha detto a Sky - mi auguro che sia una giornata di calcio. Faccio un appello alle tifoserie: rispettino la città, ci sta bene il tifo colorito, ma non ammetteremo violenza. I male intenzionati restino a casa loro. Scansarsi per non favorire la Juve? Per come conosco la squadra, credo che tutti saranno concentrati per vincere. In palio c'è qualcosa di importante" ha aggiunto.

Parole che non sono piaciute a De Magistris, che poi però ha provato a scherzarci su: "Se la sono presa con Sarri per un gesto di risposta a delle provocazioni. Tra l'altro il tecnico ha persino previsto il risultato finale... Scherzi a parte, il sindaco Nardella può stare sereno", ha ribadito De Magistris prima di confessare che lui al Franchi non ci sarà. "A Firenze non vado per ragioni scaramantiche, quest'anno non sono mai andato in trasferta e sono diventato scaramantico pure io" (lo stesso non si può certamente dire del Questore di Napoli...)