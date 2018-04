Fiorentina-Napoli, Benassi: "Scansarsi? Viene da sorridere"

Scansarsi è il verbo della settimana nella terra del sospetto. Dopo la vittoria del Napoli allo Juventus Stadium, tutti hanno dato un'occhiata al calendario e quando hanno visto che nei due turni successivi gli azzurri avrebbero trovato prima la Fiorentina e poi il Torino, due delle più grandi rivali dei bianconeri, i dietrologi non si sono lasciati scappare l'occasione.



"Davanti a certe cose viene solo da sorridere - spiega Marco Benassi alla Rai - il Napoli ha i suoi obiettivi, noi i nostri (l'Europa League, n.d.r.) e per questo sappiamo che dobbiamo fare il massimo". Il centrocampista della Fiorentina è chiaro: "Non pensiamo minimamente al fatto di poter essere arbitri dello scudetto. Noi pensiamo soltanto a noi stessi. Il Napoli farà di tutto per non sciupare il risultato di Torino ma, essendo la squadra di Sarri forte da tempo, per fare punti servirà la miglior Fiorentina e forse pure qualcosa in più. Il supporto dei nostri tifosi sicuramente non mancherà e anche quello dei Della Valle per noi è fondamentale. Pure domenica scorsa il presidente Andrea è venuto a trovarci nello spogliatoio a fine partita per rincuorarci e ricordarci che non è ancora finita".