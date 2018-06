Fiorentina, la perizia su Astori: "Non morì nel sonno, cuore a mille"

Tre mesi dopo l'improvvisa scomparsa, emergono novità sulle cause della morte di Davide Astori. Secondo il Corriere della Sera, i professori Carlo Moreschi e Gaetano Thiene hanno consegnato in questi giorni l'esito della perizia sul corpo dell'ex capitano della Fiorentina: si parla di tachiaritmia, accelerazione improvvisa dei battiti, di un cuore andato a mille all'ora. In pratica, l'opposto delle ipotesi formulate inizialmente quando si parlò di bradiaritmia, cioè quando il cuore rallenta il battito fino a fermarsi definitivamente.



Astori, secondo questa ipotesi, non morì dunque nel sonno e, se avesse deciso di dormire in camera con un compagno di squadra, forse avrebbe potuto salvarsi perché sarebbe stato lanciato l'allarme. Ma la realtà è che il giocatore non aveva mai manifestato nessun episodio simile, sarebbe dunque uno sfortunato e tragico primo e ultimo sintomo della malattia.