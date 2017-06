Fiorentina, Kalinic: "Resto qui, non valgo 50 milioni"

Nikola Kalinic lo ribadisce ancora una volta: "Resto alla Fiorentina". Il mercato sarà ancora aperto in Cina, ma lui non vuol sentire ragioni e in una intervista al Corriere della Sera è stato chiaro: "È stato un mese lungo e complicato, ma ho cercato di mantenere la concentrazione sul lavoro. Del resto, la scelta l’avevo fatta: Firenze e la Fiorentina. Con un sì sarebbe stato tutto fatto. Anche se non so cosa avrebbe detto la società".



Il Tianjin lo avrebbe ricoperto di soldi: 12 milioni a stagione per 4 anni: "Premetto che non so di preciso quanto fosse l’offerta. Ma i soldi non sono tutto nella vita. Sono arrivato nel calcio vero da appena un anno e mezzo e non volevo andarmene. Penso di avere ancora tanto da dare e da fare in Europa. Ho un’idea precisa in testa: affrontare i grandi campioni e giocare partite importanti".



Cannavaro si può mettere l'anima in pace: lo voleva nella sua squadra: "Mi ha chiamato a gennaio. Ma per me il discorso è chiuso e non si è mai riaperto. Dalla Fiorentina non ho avuto nessuna pressione. Due settimane fa ho parlato con Andrea Della Valle che mi ha detto di essere contento della mia scelta".



Fiorentina per ora, forse non a vita: "Se andasse via Sousa dovrei fare una riflessione in più. La sua presenza è molto importante. In ogni caso ho due anni di contratto. La clausola di 50 milioni? Non valgo quei soldi e credo che nessuno li spenderà per me. In ogni caso non l’ho chiesta io: ne hanno discusso il club e il mio procuratore".