Fiorentina, Kalinic invia il certificato medico: "Sono agitato"

Fassone assicura che la trattativa con la Fiorentina per l'acquisto di Nikola Kalinic è in fase avanzata, ma prima ancora di Montella e dei tifosi del Milan, ad aspettare con ansia la chiusura è il giocatore stesso. Al punto che ha già lasciato Firenze, di fatto. Com'è noto, il croato ha disertato l'allenamento di giovedì e ha deciso di non tornare a disposizione di Pioli: il club ha minacciato di sanzionarlo con una multa.



Kalinic, in attesa del Milan, ha inviato un certificato medico nel quale viene registrato che "il suo stato emotivo di agitazione non gli consente di allenarsi con la giusta concentrazione" e "necessità pertanto di 5 giorni di riposo". Sembra il tempo necessario ai rossoneri per trovare le garanzie che la Fiorentina richiede per chiudere la cessione.