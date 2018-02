Fiorentina-Juventus, la curva viola: "Non ci sarà coreografia"

Non c'è pace per la Fiorentina. Neanche la vittoria esterna sul campo del Bologna è riuscita a rasserenare gli animi dei tifosi viola, delusi dal cammino della squadra di Pioli ma soprattutto dalle scelte societarie in sede di mercato e programmazione.

Venerdì prossimo a Firenze arriva la Juventus, non una partita qualunque, bensì La partita per i tifosi del Franchi, che però, attraverso un duro comunicato apparso sulla pagina Facebook del gruppo ultrà Unonoveduesei Firenze, hanno comunicato che in occasione della gara contro i bianconeri non ci sarà la consueta coreografia in curva Fiesole.

A motivare la decisione "le condizioni sempre più assurde e stringenti dettate dalla società e dalla questura che - spiega la nota - hanno portato a diffide e multe nei nostri confronti. Con questa decisione vogliamo ribadire che i tifosi e gli ultras della Fiesole non sono i burattini di nessuno". Poi, immancabile, l'ennesima contestazione ai Della Valle, definiti nel comunicato "speculatori e sfruttatori di immagine, senza alcun amore per la nostra squadra e la nostra città". Infine un appello lanciato a tutto il popolo viola, invitato a portare comunque una bandiera o una sciarpa "perché saremo noi tifosi la coreografia, venerdì il Franchi dovrà essere una bolgia".