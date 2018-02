Fiorentina-Juventus, l'AIA promuove Guida

Quella del Franchi è stata una serata difficile per Marco Guida: dopo il contestatissimo episodio che ha visto l'assegnazione e il successivo annullamento di un rigore per la Fiorentina contro la Juventus sono piovute critiche sia dai tifosi viola che da quelli del Napoli (vista la corsa scudetto con i bianconeri).



Secondo i vertici arbitrali, però, il fischietto campano ha preso la decisione giusta anche se per raggiungere la perfezione poteva, anzi doveva, seguire una delle direttive più recenti del designatore Rizzoli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i dirigenti dell'AIA hanno promosso Guida e la decisione presa nel caso del rigore.



L'arbitro, d'altronde, non ha fatto che seguire le direttive internazionali che dicono che "quando il giocatore ha una reazione istintiva, giocando il pallone con scarsa qualità" allora non sta compiendo una giocata. Quindi quella di Alex Sandro, per i vertici arbitrali, è una reazione istintiva e non una giocata. In cosa ha sbagliato allora Guida? Doveva comunque andare in prima persona a verificare le immagini come da specifica richiesta di Rizzoli nelle ultime settimane nel caso di episodi complessi come quello di venerdì sera.