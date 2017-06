Fiorentina-Juventus: 35 anni di rivalità, insulti, accuse e veleni

Quella del Franchi non sarà una partita come le altre. Fiorentina-Juventus non è mai una partita come le altre. Negli ultimi nove anni in Serie A i Viola con la Juve hanno vinto una partita (con 6 pari e 10 sconfitte), il 4-2 del 2013 in rimonta con tripletta di Pepito Rossi. Da allora un pari e 5 ko di fila, oltre alle beffe in Coppa Italia e in Europa League: tutto questo ha incremento una rivalità antica con club e tifoserie che si detestano dallo scudetto 1982, che secondo i viola è stato 'scippato', con il corollario dei veleni della finale Uefa del 1990 e della traumatica cessione di Baggio. E lo stesso Paulo Sousa, ex juventino, all'inizio è stato accolto con insulti, com'è accaduto in passato con Gentile, Torricelli, Bruno, Pioli, Di Livio e con il Trap.



C'e' una data iniziale per tanto astio e risale a un 11-0 che la Juventus infligge alla Fiorentina il 7 ottobre 1928. Ad acuire il risentimento l'8-0 del 1953 a una Fiorentina in 9. Poi si rischia la tragedia nel 1957: Virgili segna il gol vittoria e la pressione dei tifosi fa crollare la ringhiera della Maratona: 100 feriti, gara interrotta e poi conclusa. Nel 1960 testa a testa scudetto: i viola vincono a Torino ma chiudono a -2 dalla Juve. Poi in Coppa Italia i bianconeri si impongono 3-2: gol di Boniperti deviato dopo una rimonta in dieci per rosso a Sivori. La rivincita nel 1969: vittoria a Torino e spinta decisiva per il secondo scudetto viola.



Poi arriva il trauma, che fa da spartiacque, del 1982: squadre appaiate all'ultimo turno. A Cagliari viene annullato un gol buono di Graziani, a Catanzaro viene dato un rigore dubbio che Brady trasforma. Zeffirelli dà del mafioso a Boniperti (gli costerà 40 milioni). Sale sulla ferita a maggio 1990, finale di Coppa Uefa: 3-1 per la Juve all'andata con arbitro sotto accusa ('Ladri'' urla lo stopper viola Pin ai microfoni tv), 0-0 al ritorno. Il giorno dopo Baggio viene ceduto alla Juve, sommosse in città. L'anno dopo Divin Codino a Firenze si procura un rigore ma non lo tira, De Agostini lo sbaglia, i viola vincono e Baggio esce dal campo con una sciarpa viola. Nel 1994 Juve da 0-2 a 3-2 sulla strada dello scudetto. Poi nel 1997 Conte segna un gol e fa il verso a Batistuta. Quando torna nel 2012 fioccano ironiche parrucche sugli spalti, ma alla fine ride la Juve: 5-0.



Poi altri dispetti e ripicche di mercato: il bulgaro Berbatov è atteso a Firenze, ma viene lusingato dalla Juve, poi sceglie il Fulham. Sul campo la Fiorentina nell'ottobre 2013 rimonta e batte 4-2 la Juve con tripletta di Rossi. Seguono gli insulti di Della Valle con Elkann, Marchionne e Agnelli. La Juve fa l'ennesimo sgarbo eliminando nel marzo 2014 i rivali dalla Europa League con Pirlo. Ma non basta: nel marzo 2015 una doppietta esterna di Salah sembra spianare la strada alla finale di Coppa Italia, ma un tris al Franchi azzera tutto. Riperdita tre settimane dopo a Torino, 3-2 con doppietta di Tevez. Ma da allora è sempre disco rosso con ko comunque maturati nei minuti finali, come il sigillo di Higuain (primo gol nella Juve) nel 2-1 d'andata in piena estate. La Fiorentina ha bisogno di un successo per rilanciarsi, la Juve vuole evitare di cominciare male il nuovo anno: visto come marciano le inseguitrici per la capolista sarebbero problemi seri

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori, M. Olivera; Badelj, Vecino; Chiesa, Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic.

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Sturaro, Alex Sandro; Dybala, Higuain