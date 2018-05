Fiorentina, istituito un trust per Vittoria Astori

L'annuncio è di quelli destinati a strappare applausi e grande riconoscenza: "La Fiorentina comunica la costituzione di un Trust denominato Davide Astori Trust a favore di Vittoria Astori - si legge sul sito del club -. La costituzione del Trust ha lo scopo di contribuire alla sicurezza economica della piccola Vittoria. Il trust sarà supervisionato e gestito dalla famiglia Astori, insieme alla mamma Francesca".



"Con questo gesto siamo sicuri di interpretare anche a nome della squadra e dei tifosi l’affetto e il rispetto di tutti quelli che hanno voluto bene a Davide". Aiutando concretamente la vedova Francesca Fioretti e la figlia Vittoria di appena 2 anni, la Fiorentina continua così a far sentire la propria vicinanza nei confronti della famiglia Astori e a onorare il capitano morto il 4 marzo a Udine durante il sonno: iniziative speciali sono previste per l'ultima partita di campionato al Franchi, in programma domenica contro il Cagliari.