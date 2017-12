Fiorentina, ischemia per Ceccchi Gori

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono serie ma stabili. Cecchi Gori, 75 anni, produttore ed ex presidente della Fiorentina, è giunto in ospedale a causa di una ischemia cerebrale.



In conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati anche alcuni problemi cardiaci, per questo i medici lo avevano posto in coma farmacologico dal quale però è uscito come ha dichiarato l'ex moglie Rita Rusic: "È ancora in reparto rianimazione, respira aiutato dall’ossigeno, ma il professor Antonelli mi ha assicurato che, se continua così, tra un paio di giorni potrà lasciare questo reparto".



Anche Giancarlo Antognoni, attuale general manager della Fiorentina, è andato a trovare Cecchi Gori in ospedale: "Sono andato per esprimere la mia vicinanza al mio amico Vittorio, che è stato mio presidente dal 1990 al 2000. Ma non aggiungo altro per rispetto della privacy e della famiglia".