Fiorentina in lutto, è morto Davide Astori

Incredibile. Il calcio italiano e non solo è scosso da una notizia che nessuno avrebbe voluto mai dare. Davide Astori è scomparso all'età di 31 anni. Il difensore e capitano della Fiorentina, che aveva appena rinnovato il contratto fino al 2022, avrebbe accusato un malore nella notte all'interno della sua camera d'albergo.



La partita alla Dacia Arena tra Udinese e Fiorentina, prevista alle 15 di oggi, è stata rinviata ufficialmente a data da destinarsi, così come tutte le altre gare della 27.ma giornata. Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, aveva chiesto a Malagò e Fabbricini che la giornata fosse rinviata e il suo appello è stato accolto: la decisione è ufficiale.

Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, Astori, che non aveva mai avuto problemi dal punto di vista fisico, questa mattina non si è presentato a colazione e non rispondeva alle chiamate. Il giocatore era in camera da solo e quindi non ha potuto chiedere aiuto. I compagni, insospettiti visto che Astori era sempre tra i primi a fare colazione, si sarebbero precipitati in camera sfondando la stanza e scoprendo la terribile notizia. Si è trattato di una tragica fatalità, la Fiorentina nell'incredulità si è messa subito in contatto con i familiari del giocatore per poi rendere ufficiale la notizia.

La salma del giocatore è stata trasportata fuori dall'albergo, la squadra è stata con lui fino all'arrivo delle onoranze funebri e ora Astori sarà trasportato in ospedale per gli esami. Le prime ipotesi parlano di arresto cardiocircolatorio, ma sono ancora da confermare. Astori lascia una compagna, Francesca Fioretti, e una bimba di due anni, Vittoria.