Fiorentina: "In Europa solo sul campo come abbiamo sempre fatto"

La vicenda della riammissione in Europa League del Milan aveva altre due spettatrici interessate: l'Atalanta (che poteva saltare i preliminari per andare direttamente ai giorni) ma soprattutto la Fiorentina che avrebbe potuto vivere una stagione europea avendo chiuso la scorsa serie A dietro ai nerazzurri. Niente da fare per i viola che accettano sportivamente la decisione odierna del Tas con questo comunicato: "In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti anni".